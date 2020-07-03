,Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Statta, soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, Trabzonspor maçında görev alacak olan tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.