Dev konteyner gemisi "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Zübeyde Ana", "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-9" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

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