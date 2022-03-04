2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

İHA

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü.

2 günden bu aynı bölgeye dev kayaların düşmesi sonucu Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapandı.

Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engellerken, mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Kaymakam Kundakçı beraberindekiler ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Belediye iş makinesinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.