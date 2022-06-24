Dev kaya parçası yola düştü! Faciadan dönüldü

İlçenin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı.

İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.