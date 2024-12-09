Dev kaya karayoluna düştü!

Erzurum-Artvin karayolunda heyelan sonucu yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

İHA'nın haberine göre dün gece yarısı Erzurum-Artvin Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında dev bir kaya kütlesi karayoluna düştü ve yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

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Olay yerine gelen ekipler yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Sürücüler de alternatif bir güzergaha yönlendirildi.

Belediye ekiplerinin olay yerine getirdiği iş makineleriyle kaya parçası hızla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelanda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.