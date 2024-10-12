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        Haberler Gündem Güncel Dev kabak: 36 kilo | Son dakika haberleri

        Posof'ta 36 kiloluk dev kabak

        Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü Mahallesi'nde yetiştirilen 36 kilogram ağırlığındaki dev kaban ilgi odağı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:38
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        Dev kabak: 36 kilo
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        Ardahan'ın bin 583 rakımlı Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'un Türkgözü köyünde yetiştirilen 36 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor.

        Markette satışa sunulan dev kabağı kaldırmakta güçlük çeken işletme sahibi Kemal Elkılıç, böylesi büyüklükte bir kabağı ilk defa gördüğünü ve kabağın Posof'ta yetiştirilmesinden de memnuniyet duyduğunu söyledi.

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        #yerel haberler
        #Ardahan Haberleri
        #posof ilçesi
        #dev kabak
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