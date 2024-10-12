Dev kabak: 36 kilo

Posof'ta 36 kiloluk dev kabak
Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü Mahallesi'nde yetiştirilen 36 kilogram ağırlığındaki dev kaban ilgi odağı oldu
Giriş: 12.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:38
Ardahan'ın bin 583 rakımlı Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'un Türkgözü köyünde yetiştirilen 36 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor.
Markette satışa sunulan dev kabağı kaldırmakta güçlük çeken işletme sahibi Kemal Elkılıç, böylesi büyüklükte bir kabağı ilk defa gördüğünü ve kabağın Posof'ta yetiştirilmesinden de memnuniyet duyduğunu söyledi.
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