Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Son olarak benzine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorine 1 lira 26 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...