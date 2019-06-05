05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en büyük 3 hidroelektrik santrali (HES) Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarının işletmeye alındıkları tarihten bugüne kadar ülke ekonomisine katkıları 400 milyar lirayı aştı.
AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, ülkenin en büyük HES'i olan ve Fırat Nehri üzerinde kurulu bulunan Atatürk Barajı, bütün ünitelerinin devreye alındığı 1 Aralık 1993'te tam kapasiteyle elektrik üretmeye başladı.
Atatürk Barajı, yıllık ortalama 6 milyar 830 milyon kilovatsaatlik üretimiyle her yıl 2 milyon 168 bin 529 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip bulunuyor.
Santral, 26 yılda ülke ekonomisine 150 milyar liranın üzerinde katkı sağladı.
Türkiye'nin ikinci büyük HES'i olan Karakaya Barajı da Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1987'de işletmeye alındı.
Ortalama 6 milyar 668 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle Karakaya, konut elektrik tüketimi açısından bakıldığında yılda 2 milyon 116 bin 926 evin ihtiyacını karşılayabiliyor.
Baraj, 2019 birim fiyatlarıyla bugüne kadar enerji üretimi bakımından milli ekonomiye 93,8 milyar lira katkıda bulundu.
Enerji üretimi açısından Türkiye'nin en büyük üçüncü HES'i olan Keban Barajı ise adını aldığı Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1974 yılında kuruldu.
Ortalama 5 milyar 794 milyon kilovatsaat elektrik üretilen baraj, yılda 1 milyon 839 bin 659 konutun elektrik gereksinimini karşılayabilecek potansiyele sahip.
Barajın, enerji üretimine başladığı günden bu yana milli ekonomiye katkısı 157,3 milyar lira olarak hesaplandı.
- "Yerli kaynaklara yatırımlar sürecek"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, HES projelerinin Türkiye açısından zorunlu olduğunu bildirdi.
Yerli ve yenilenebilir olan bu kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"DSİ tarafından hizmete alınan ve ülkemizin en büyük 3 HES'i olan bu barajlarımız hizmete alındıklarından bu tarafa ekonomimize 400 milyar liranın üzerinde katkı sağladı. Dış ticaret dengesi açısından elektrik ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması önemli. Bu doğrultuda sahip olduğumuz potansiyeli devreye almak için yatırımlarımız sürüyor."
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