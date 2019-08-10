10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altı yılın zirvesinde olan altın fiyatlarındaki yükseliş hedge fonları ile henüz başlıyor olabilir.
Bloomberg HT'nin haberine göre Goldman Sachs Inc. ve Citigroup Inc. altının altı ay gibi kısa bir sürede yüzde 6 tırmanarak onsu 1,600 dolara gelebileceğini tahmin ediyor. Varını yoğunu altına yatıran fon yöneticilerinin yükseliş beklentileri de 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından kaynaklı küresel belirsizliğin tırmanması ve yavaşlayan küresel büyüme, güvenli varlık olarak altının değerini öne çıkarıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile münakaşanın dozunu artırırken Hazine Bakanlığı da Çin'i resmi olarak kur manipülatörü ilan etti. Öte yandan Trump, Fed'e daha fazla faiz indirmesi ve doları zayıflatması için baskısını sürdürüyor. Bu arada küresel çapta 15 trilyon dolarlık eksi faizli tahvil stokunun bulunmasına karşın, yatırımcı talebinde bir azalma yok.
Değerli metallere odaklanan Sprott Inc. fonunun başkanı Whitney George, "Ticaret savaşından artık neredeyse kur savaşına geçiyoruz." dedi. Altının bir "para birimi" olduğunu, ancak kimsenin yükümlülüğü olmadığının altını çizen George, "Bu nedenle küresel çapta rekabetçi olmak için herkes parasına değer kaybettirmeye çalışırken altın dimdik duracak." diyor.
ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) verilerine göre hedge fonları, altında net uzun pozisyonlarını 6 Ağustos haftasında yüzde 23 artırdı. Vadeliler ve opsiyonlarda 285,082'ye yükselen net uzun kontrat sayısı Temmuz 2016'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Sadece uzun pozisyonlar üç yılın zirvesine tırmanırken kısa pozisyonlar art arda üçüncü haftada da azaldı.
Comex'te işlem gören Aralık vadeli altın kontratları geçen haftayı yüzde 3.5 yükselişle 1,508.50 dolardan kapattı.
Goldman analistlerinin altı aylık altın tahmini 1,600 dolar seviyesinde bulunuyor. Citi ise 1,600 dolar seviyesine 6 - 12 aylık süre içerisinde ulaşacağını belirtti. Bank of America Merrill Lynch (BofAML) altın fiyatlarının iki yıl içerisinde 2 bin dolara tırmanarak, 2011'de görülen 1,921.17 dolarlık tüm zamanların rekorunu aşmasını bekliyor.
https://www.bloomberght.com/hedge-fonlari-varini-yogunu-altina-yatiriyor-2230523
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