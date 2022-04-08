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DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Derbi maçı muhtemel 11’ler

DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 32.haftasında Fenerbahçe’ye konuk oluyor. 41 puanla Süper Lig’de 13.sırada yer alan Sarı Kırmızılılar, Sarı Kanarya karşısında 3 puan için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçı tüm detayları…

08.04.2022 - 14:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig puan durumunda, 41 puanla 13. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar bu hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. 56 puanla 3.sırada yer alan Sarı Kanarya karşısında mücadele verecek olan Galatasaray, derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte, Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hakkında merak edilenler…

  • FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig mücadelesinde  kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30’da Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı canlı izlemek isteyen vatandaşların Bein Sport üyeliklerinin bulunması gerekiyor.

  • FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MUHTEMEL 11’LER

    FENERBAHÇE MUHTEMEL 11: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Min-Jae Kin, Atilla Szalazi, Miguel Cresspo, Miha Zajc, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Enner Valencia

  • GALATASARAY MUHTEMEL 11: Muslera, Alpaslan, Van Aanholt, Omar E, Sacha Boey, Arda Turan, Marcao, Ryan Babel, Feghouli, Kerem, Bafetimbi Gomis

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