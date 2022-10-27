Dev balık sürüsüyle karşı karşıya geldi!

Eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 23 Ekim'de trofe avı için Bozcaada açıklarında denize açıldı.

DHA'nın haberine göre tüpsüz olarak 15 metreye derinliğe dalış yapan rekortmen dalgıç Önen'in etrafını, bir anda, her biri yaklaşık 1 metre boyunda olan liça sürüsü sardı.

O anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Önen, sürünün içinde 15 kiloluk bir liçayı avladı.