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Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte kârını büyüttü 

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi kârını yüzde 12 artırarak 1,9 milyar Euro'ya yükseltti

Giriş: 27.04.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte kârını büyüttü 
AA

Deutsche Bank, 2023’nün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, kurumsal müşteri operasyonlarında yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin, yatırım bankası gelirlerindeki düşüşü telafi etmesinin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi karını geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artırarak 1,9 milyar avroya yükseltti. Böylece banka, 2013'ten bu yana en yüksek çeyreklik vergi öncesi kârı açıkladı.

İlk çeyrekte hissedarlara atfedilebilir net kâr ise 1,06 milyar Euro'dan 1,16 milyar Euro'ya yükseldi. Piyasalarda bu miktarın yaklaşık 977 milyon Euro'ya düşmesi bekleniyordu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri de ilk çeyrekte yüzde 19 düşüşle 2,7 milyar Euro'ya geriledi.

Deutsche Bank’ın bu yılın ilk çeyreğindeki net geliri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,7 milyar Euro oldu.

Banka, önümüzdeki yıllarda maliyetleri daha da düşürmek için müşteriyle teması olmayan personeli azaltabileceğini de bildirdi.

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