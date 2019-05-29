Deutsche Bank CEO´su Christian Sewing, Euro Bölgesi ve ABD´de görülen ekonomik durgunluk endişeleri devam ederken, daha önce reddettiği sermaye artırımını yönetim kurulu ile görüştüğü açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre; Sewing geçen hafta, bankanın masrafları azaltma yoluna gideceğini ancak bu konuda bir stareji oluşturmanın zaman alacağını söylemişti. Kimi iddialar ise Deutsche Bank´ın varlık yönetimi iştiraki olan DWS´in satılacağı yönündeydi. Deutsche Bank Yatırım Bankacılığı Müdürü Garth Ritchie ve Düzenleyici Sylvie Matherat´ın, yakın dönemde gerçekleşeceği öngörülen ayrılıklar ile ilgili olarak baskı altındalar.

Deutsche Bank´ın 2019 yılındaki toplam kaybı yüzde 11.87´ye ulaşırken, banka, para aklama skandallarından ve başarısız bir birleşme girişimi yaşadı.