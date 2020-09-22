Reuters

Deutsche Bank , maliyetlerden tasarruf etmek ve müşterilerin koronavirüs salgını sırasında değişen alışkanlıklarından yararlanmak için Almanya'daki ana pazarındaki beş şubeden birini kapatmayı planlıyor. Almanya'daki bireysel bankacılık işini denetleyen Philipp Gossow şu anda yaklaşık 500 şubenin öncelikle kentsel yerlerde ve "mümkün olduğunca çabuk" yaklaşık 400 şubeye düşürüleceğini söyledi.

YOĞUN ÇALIŞMA

Buna karşılık Deutsche Bank'ın Mali İşler Müdürü James von Moltke, şirketin bankacılık sektöründeki beklenen satın alma ve birleşme dalgasına hazırlanmak yoğun bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. Moltke, potansiyel şirket birleşmesiyle ilgili spekülasyonların artması sonrası bir finans konferansında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Moltke, "Deutsche Bank olarak kendi stratejimizi gerçekleştirmeye çok odaklandık. Zamanı geldiğinde ve doğru fırsatlar çıktığında bu stratejinin bizi banka birleşmelerine iyi hazırlayacağını düşünüyoruz" dedi. Moltke, "Bu birleşme dalgasını bekliyoruz ve buna hazırlanmak için çok sıkı çalışıyoruz" diye ekledi. Deutsche Bank, geçen sene yerli rakibi Commerzbank ile yaptığı birleşme görüşmelerini askıya almıştı. Moltke, yurtiçi birleşmelerin bazı zorluklar meydana getirdiğini belirtti.