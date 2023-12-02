2015 yılında yapılan başka bir çalışmada detoks içeceklerini destekleyecek bir bulgu bulunamadı. Küresel ekonomi tahminlerine göre 2022'de 5 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen detoks içecekleri pazarının 2030 yılından önce yüzde 50 daha fazla değer kazanacağı belirtiliyor.

İnternette veya marketlerde satılan bu ürünlerin kilo vermeye yardımcı olduğu yada ödem atıcı özellikleri olduğu söyleniyor. Satın alınan ürünün böyle bir vaat bulundurması bilim insanlarına göre oldukça büyük bir yanılsama.