Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Detoks içecekleri ödem attırır ve kilo verdirir mi? Detoks yapmak gerçekten işe yarıyor mu?

        Detoks içecekleri gerçekten ödem attırıyor ve kilo verdiriyor mu?

        Son yıllarda daha çok popülerleşen detoks diyetleri vücuttaki ödemden arındığı ve kilo vermeye yardımcı olduğuna dair iddialar yer alıyor. Detoks diyet programları genellikle çaylar, bitkisel karışımlar ve meyve sularından oluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yapılan bilimsel çalışmalar sosyal medyada paylaşılan detoks içeceklerinin o kadar da faydalı olmadığını gösteren nitelikte. Uzmanlar bilinçsiz bir şekilde tüketilen bu içeceklerin tehlikeli yanları olduğu konusunda da uyarılar da bulunuyor.

        • 2

          TOKSİNLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR

          Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Prof. Clare Collins, detkos sularıyla alakalı makalesinde önemli bilgilere yer verdi. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre detoks diyetlerinin toksinleri ortadan kaldırmadığı görüldü.

        • 3

          2015 yılında yapılan başka bir çalışmada detoks içeceklerini destekleyecek bir bulgu bulunamadı. Küresel ekonomi tahminlerine göre 2022'de 5 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen detoks içecekleri pazarının 2030 yılından önce yüzde 50 daha fazla değer kazanacağı belirtiliyor.

          İnternette veya marketlerde satılan bu ürünlerin kilo vermeye yardımcı olduğu yada ödem atıcı özellikleri olduğu söyleniyor. Satın alınan ürünün böyle bir vaat bulundurması bilim insanlarına göre oldukça büyük bir yanılsama.

        • 4

          AZ BESİN ALIMI SAĞLIĞI TEHDİT EDEBİLİR

          Düzenli beslenmek yerine kısa vadede detoks ürünleri tüketmek kilo vermeye kısa süreliğine yardımcı olsa da daha az besin alımına neden olduğu için sinir, yorgunluk ve halsizlik gibi etkiler gösterebilir.

          Ayrıca içerik etiketlerinin doğru olmaması kişilerin organlarının zarar görmesine neden olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Habertürk Anasayfa