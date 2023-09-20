Detayları yakalayabilen insanların kolaylıkla çözebileceği gizemli durumlar
Bir olayı çözmek için detayları yakalamak ve onları doğru bir şekilde yorumlamak gerekir. Tüm bunları aynı anda yapan bir kişi, her türlü gizemi kolaylıkla çözebilir! İşte, dedektiflik yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz bir test...
- 1
Soru: Bu üç adamdan hangisi kurt adam?
- 2
Cevap: Hiçbiri. Arkada dolunay olmasına rağmen hepsi insan.
- 3
Soru: Üç arkadaştan biri numara yapıyor ama hangisi?
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- 4
Cevap: En sağda olan Rick yalan söylüyor çünkü kırık olan sağ kolunun altındaki cepte, telefonu bulunuyor. Eğer sağ kolunu kullanamasaydı, sağ cebine ulaşamazdı.
- 5
Soru: Bebeğin babası kim?
- 6
Cevap: Bebeğin babası 3 numaralı kişi çünkü bebek ile göz renkleri aynı.
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- 7
Soru: Kedinin gerçek sahibi kim?
- 8
Cevap: Sağdaki yeşilli kadın çünkü kıyafeti yırtılmış.
- 9
Soru: Bu tablolardan hangisi sahte?
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- 10
Cevap: Ortadaki tablo sahte olan çünkü kaplanın elinde bir cep telefonu var ancak resim 1957 yapımı olarak gözüküyor.
Kaynak: BrightSide