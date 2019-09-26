Detaylar Habertürk'te, Google'da trendde...

Büyük bir deprem riskini her an yaşayan İstanbul'da son günlerde güçlü şekilde hissedilen sarsıntılar art arda kaydedildi. Salı günü meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle yeniden mercek altında alınan İstanbul'un risk durumu gündem oldu. Bu depremin yarattığı korkuyu unutmadan bugün de 5.8 ile sallandık.

Konunun ciddiyetini bir kez daha hatırlatan deprem telefon hatlarında da kesintilere neden oldu. Bu sırada internet erişimi olanlar bir yandan sevdiklerinin durumunu öğrenirken depremle ilgili son gelişmeleri de Google'da aradı.

Deprem olduğu anda haberi web, mobil ve sosyal medya gibi bütün mecralarında okurlarına duyuran Habertürk, Google trendlerinde de 'Habertürk canlı' ve 'son dakika Habertürk' aramalarıyla üst sıralarda yer aldı.

Depremle ilgili sıcak gelişmelerin yanı sıra , İstanbul'daki risk durumunu uzman isimler Habertürk'e değerlendirdi. Depremle ilgili tartışılan konu toplanma alanları ile ilgili de çarpıcı istatistikler ve deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler yine Haberturk.com'da yer aldı.

Habertürk TV'nin canlı yayını da deprem anından itibaren olayı tüm boyutlarıyla izleyenlere aktardı. Habertürk TV'nin sevilen ekran yüzlerinden Hülya Hökenek'in canlı yayın sırasında yakalandığı depremi izleyenlere aktardığı anlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü.