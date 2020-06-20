Destici ve Karamollaoğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün LGS'ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyor, onlara emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençler, zorlu bir dönemi geride bıraktınız, şimdi emeğinizin karşılığını alma vakti. Eğitim hayatınızda her daim mutlu olmanız, ideallerinize ulaşmanız dileğiyle yarınki sınavda hepinize başarı ve sağlık diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."