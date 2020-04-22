Destici: "Dünyanın birçok büyük ülkesi, Türkiye'den yardım bekliyor"

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Destici, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Destici, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.Virüsün dünyanın gelişmiş ülkeleri ile Türkiye'nin sağlık sistemi arasındaki farkı ortaya çıkardığına işaret eden Destici, Türkiye'nin tedbirler noktasında, hızlı adım attığını ve vatandaşlarını mağdur etmediğini belirtti.Ayrıca Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye yardım eli uzattığını vurgulayan Destici, "Dünyanın birçok büyük ülkesinden dört gözle Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor. Bu bizi gururlandırıyor." diye konuştu.Üreticilerin ve ihracatçıların önünün açılması gerektiğinin altını çizen Destici, "İhtiyaç fazlası ürünler için sonuna kadar ihraç kapısı açılmalıdır. Türkiye koronavirüsle mücadelede kullanılacak malzemeler noktasında dünyanın en iyi üreticisi konumunda." değerlendirmesini yaptı.Şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesinin salgınla mücadelede önemli olduğunu ifade eden Destici, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, 30 büyükşehirle birlikte diğer şehirlerin il merkezlerinde ve büyük ilçelerinde de bu yasağın (sokağa çıkma kısıtlaması) uygulanmasını çok önemli görüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ramazanla ilgili kararlarını önemli buluyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) hem Türk hem de dünya tarihinde önemli ve özel bir yer tuttuğunu söyleyen Destici, "Meclis'in itibarı, milletin itibarıdır. Milletin Meclisi güçlü olursa millet güçlü olur, devlet güçlü olur. Bu inanç ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.
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