Destici: Asgari ücrete zam en az yüzde 23 olmalı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Asgari ücret ve emeklilere yapılacak Temmuz zamlarıyla ilgili olarak görüşlerini açıklayan BBP Lideri Destici şu ifadelere yer verdi:

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 23 ORANINDA ZAM OLMALI"

Biz yılbaşından itibaren enflasyonun yükselmesiyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 ayda bir toplanmasını istemiştik. Haziran enflasyon oranları da belli olduktan sonra Temmuz ayı başında hesaplanacak ve asgari ücretlilerimize bir artış yapılacak. İnşallah bunun yapılmasını bekliyoruz. Asgari ücret yüzde 50 oranında arttırılmıştı. Şimdi en az yüzde 23 verilmesi talebimizdir. Eldeki imkanlara göre bu yüzde 40'lara çıkarılabilir. En az yüzde 23 oranının olması gerektiğini düşünüyoruz.



"DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARINDA BİR İYİLEŞTİRME OLACAK"

Üreticiler çoğunlukla kazanıyor, küçük işletmeler zararda. Kazanamayan küçük çiftçilerimiz, 20-30 dönüm tarlası var. Ya da küçük esnaf, mahalle aralarında dediğimiz. Ücretlilerimiz hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında eziliyor. 850 bin civarında en düşük emekli en düşük maaş alan emeklilerimiz var. Hayat geçim standardına göre bunu belirlemek lazım. Çalışırken aldığı ücretle emekli olduğunda aldığı ücret aynı değil. Şu anda yapılan bir hazırlık var. Belli düzeyde düşük maaşı olan emeklilere artış yapılacak, onun üstüne enflasyon farkı ayrıca verilecek. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili ikinci bir iyileştirme, Ocak ayında bir iyileştirme daha yapılacak. Ocak'ta enflasyon farkı artı iyileştirme yapılacak.

"EYT'LİLER İÇİN OCAK'TA BİR MÜJDE AÇIKLANACAK"

Emeklilikte yaşa takılanlar var. Ben de yaşadığım için o ruh halini biliyorum. Bu konuda çalışma var. İnşallah 2023 Ocak'ın da inşallah açıklanacak diye bekliyorum. Bizim görüşümüz şu anda 4,5 civarında EYT'li var. Bu başka bir hak kaybı. İşe girerken vatandaşımıza 'şu kadar yıl, bu kadar prim yatırırsan emekli olursun' denmiş, sonra kural değiştirilmiş. Dolayısıyla bunu ben böyle değerlendiriyorum. Ben şahsen kademeli geçişten ziyade tam bir uygulamanın adaletli olacağına inanıyorum. Ben bu kaynağın bulunabileceğine inanıyorum. Türkiye büyük bir millet. Cumhur İttifakı'nın seçimini tekrar kazanmasıyla bir güven ve istikrar ortamı oluşturulacak.