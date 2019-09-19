2019-2020 Destekleme Yetiştirme Kursları başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı DYK yani destekleme yetiştirme kurslarına başvuruların 19-23 Eylül tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURU 2019



Destekleme yetiştirme kursları başvuruları için öncelikle EBA E-kurs sistemine üye olarak giriş yapmanız gerekiyor. Ardından kurs merkezi başvuruları, öğretmen başvuruların alınması, öğrenci başvuruların alınması ve kursların başlayacağı ve tamamlanacağı takvimi kontrol etmeniz gerekiyor.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.



EBA E-KURS SAYFASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-kurs sayfasına MEBBİS, açıköğretim, e-okul gibi çeşitli yöntemlerle giriş yapılabilmektedir. Sahip olduğunuz bilgilerle (Örneğin sahip olduğunuz MEBBİS giriş bilgileriyle) giriş yapabilirsiniz. Bilgileriniz mevcut değilse Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.