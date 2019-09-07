Angelina Jolie'nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan filmi 'Havva, Meryem, Ayşe', 23 - 29 Eylül arasında düzenlenecek olan 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Savaş sonrasında Afganistan'da çekilen ve tümüyle Afgan yapımı olan filmin 76'ncı Venedik Film Festivali kapsamında yapılan galasına Angelina Jolie bir destek mesajı gönderdi. Jolie'nin mesajında, "Bu zarif ve dokunaklı film günümüz Afganistan'ında genç kadınların hayatlarını anlatıyor. Evlilik, aşk, dostluk, aile ve annelik sarmalında Afgan kadınlarının letafetini, güzelliğini ve ruhunu sergiliyor. Afganistan'da yapılan her film akıntıya karşı gelmektir. Afganistan'ın geleceğinin henüz muallakta olmasının, kendi evlerinde olduğu kadar toplum içinde de özgürlüğü, bağımsızlığı, güvenliği ve kendi seçimlerini yapmayı hak eden milyonlarca Afgan kadınını tehdit ettiğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.