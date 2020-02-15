AA

Türk bankacılık sektörü, 2019'da tarım ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini bir önceki yıla göre 7 milyar 177 milyon lira artırdı. Böylece tarım ve balıkçılık sektörünün toplam kredi stoku 111 milyar 753 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü, özellikle "tarım bankacılığı" konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunarken, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle çiftçinin yanında yer alıyor.

Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayabilmek adında ön ödemesiz, hasatta ödeme ya da esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

Öte yandan bankalar, denizlerde, iç sularda ve havuzlarda su ürünleri yetiştiriciliği ile su ürünleri avcılığı faaliyetleriyle uğraşan işletmelerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için de kredi sağlıyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün tarım ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,9 artarak 111 milyar 753 milyon liraya ulaştı.

2018 sonunda 104 milyar 576 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, bir yıllık dönemde 7 milyar 177 milyon lira artış gösterdi.

ANKARA, İZMİR VE KONYA İLK 3'TE

Tarım ve balıkçılık sektörüne kullandırılan kredilerde Ankara 2018'de olduğu gibi 2019'da da liderliğini sürdürdü. Ankara'nın ağırlıklı kısmını tarım kredileri oluşturan stoku bir yıllık dönemde yüzde 6,7 artışla 9 milyar 593 milyon liraya ulaştı. Ankara'yı, yüzde 6'lık pay ve 6 milyar 715 milyon liralık kredi stoku ile İzmir, yüzde 4,8'lik pay ve 5 milyar 382 milyon liralık kredi stoku ile Konya takip etti. Söz konusu üç il, 2018 yılında da ilk üç sırayı paylaşmıştı.

2018'de altıncı sırada bulunan Antalya, geçen yıl 2 basamak yükselişle dördüncülüğe çıktı. Antalya, yüzde 4,4'lük pay ve 4 milyar 869 milyon liralık kredi stokuna sahip olurken, beşinci sırada yüzde 4,3'lük pay ve 4 milyar 859 milyon liralık stokla İstanbul yer aldı.

Tarım ve balıkçılık alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında, bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il 604,3 milyon lirayla Ankara oldu. Ankara'yı, 475,4 milyon lirayla Antalya, 416,3 milyon lirayla İzmir, 375,2 milyon lirayla Şanlıurfa ve 270,6 milyon lirayla Konya izledi.

Son bir yıllık dönemde 5 ilde kredi stoku gerilerken, 76 ilde kredi stoku artış gösterdi. Kırklareli, kredi stokunun en fazla düştüğü il olarak kayıtlara geçti. İldeki kredi stoku, bir yılda 90,7 milyon lira düştü. Bu ili, 19,3 milyon lirayla İstanbul, 7,4 milyon lirayla Gaziantep, 4,1 milyon lirayla Zonguldak ve 2,7 milyon lirayla Kilis takip etti.

Tarım ve balıkçılık kredi bakiyesinin en az olduğu iller 95,9 milyon lirayla Bartın, 117,8 milyon lirayla Karabük, 142,6 milyon lirayla Şırnak, 162 milyon lirayla Hakkari ve 166 milyon lirayla Zonguldak olarak sıralandı.

Aralık 2018-Aralık 2019 döneminde kredi stoku en fazla olan ilk 10 il şöyle:

İL Aralık 2018 (bin TL) Aralık 2019 (bin TL) Değişim (yüzde) Fark (bin TL) ANKARA 8.988.507 9.592.823 6,7 604.316 İZMİR 6.298.366 6.714.684 6,6 416.318 KONYA 5.111.343 5.381.908 5,3 270.565 ANTALYA 4.393.388 4.868.738 10,8 475.350 İSTANBUL 4.878.554 4.859.221 -0,4 -19.333 ADANA 4.472.968 4.677.922 4,6 204.954 MANİSA 3.646.723 3.771.989 3,4 125.266 MERSİN 3.064.852 3.288.494 7,3 223.642 AYDIN 2.970.713 3.193.568 7,5 222.855 BURSA 2.864.406 3.019.669 5,4 155.263