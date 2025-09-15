Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.908,40 %5,17
        DOLAR 41,2864 %-0,17
        EURO 48,6014 %0,03
        GRAM ALTIN 4.837,32 %-0,17
        FAİZ 39,97 %-1,70
        GÜMÜŞ GRAM 56,06 %-0,15
        BITCOIN 114.923,00 %-0,81
        GBP/TRY 56,2342 %0,19
        EUR/USD 1,1765 %0,26
        BRENT 67,18 %0,28
        ÇEYREK ALTIN 7.909,01 %-0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Destek Faktoring'in net kârı 2. çeyrekte 1.5 milyar TL'ye ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Destek Faktoring'in net kârı 2. çeyrekte 1.5 milyar TL'ye ulaştı

        Destek Faktoring, 2025 yılının ilk yarısında güçlü finansal sonuçlara imza attı. Şirket, yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar TL net kar elde ederken, konsolide aktif büyüklüğünü 36,8 milyar TL'ye, kombine aktif büyüklüğünü ise 47,4 milyar TL seviyesine taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 15:15 Güncelleme: 15.09.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destek Faktoring'in net kârı 1.5 milyar TL'ye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Destek Faktoring, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Konsolide aktif büyüklük çeyrek bazında 31,3 milyar TL’den 36,8 milyar TL’ye yükselerek yüzde 17,6 oranında büyüdü. Sermaye, aynı dönemde 9, milyar TL’den 9,9 milyar TL’ye çıkarak yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Net kâr ise rekor seviyede artışla 1 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye ulaşarak geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 50 büyüme kaydetti.

        İkinci çeyrekte faktoring alacakları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 18,2 milyar TL’ye ulaştı.

        6 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Destek Faktoring, 20 Haziran 2025 itibariyle BIST 50 Endeksi’ne dahil edildi.

        Destek Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, elde edilen sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Etkin risk yönetimi, dijitalleşme odaklı stratejimiz ve güçlü sermaye yapımız sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yatırımcılara güven veren ürünlerimiz, teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 2025’in ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz finansal sonuçlar, bu başarımızın ve sürdürülebilir kârlılığımızın en önemli göstergesi oldu. Güçlü sermaye yapımız, çözüm odaklı vizyonumuz, değişmeyen hizmet kalitemizle elde ettiğimiz sürdürülebilir büyümeyi, yılın geri kalanında da müşteri odaklı çözümlerimizle artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Habertürk Anasayfa