Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" projesi kapsamında Mut ilçesinde çiftçilere zeytin fidanı dağıtımı töreni düzenlendi.

REKLAM advertisement1

Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde üreticilere hem alternatif geçim kaynağı sağlayıp yeni iş sahaları oluşturmak, hem de bölgedeki tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek adına başlattığı proje kapsamında, Mutlu 170 üreticiye toplamda 5 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldı.

Çiftçiler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.