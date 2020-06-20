Destek 20 milyar lirayı aştı

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşlara 20 milyar 493 milyon 602 bin 651 lira nakdi destek verdi

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı toplumun geniş kesimine ulaştı.

Salgının etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri içeren pakette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yardım, ödeme ve destekleri önemli yere sahip oldu.

HANE BAŞI BİN LİRA ÖDENDİ

Bakanlık bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sosyal Destek Programı kapsamında biner lira ödeme yaptı.

Yardımlar, salgın sürecinde üç faz halinde uygulandı. Faz-1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz-2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz-3'te 1 milyon 680 bin 180 haneye 1 milyar 680 milyon 180 bin lira ödendi. Bu yardımların toplamı, 6 milyar 107 milyon 444 bin lirayı buldu.

1 MİLYON 358 BİN ÇALIŞANA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Çalışma hayatını ilgilendiren ödeme ve destekleri de devreye sokan Bakanlık, 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10 milyar 613 milyon 543 bin 961 lira Kısa Çalışma Ödeneği verdi.

Bakanlık, 1 milyon 358 bin 375 çalışana, toplam 1 milyar 701 milyon 581 bin 864 lira Nakdi Ücret Desteğinde bulunurken, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 717 bin 911 kişiye toplam 2 milyar 71 milyon 32 bin 826 lira işsizlik ödeneği aktardı.

Böylece, salgının ülkede görülmeye başlandığı mart ayından bugüne kadar yapılan yardım, ödeme ve destekler toplam 20 milyar 493 milyon 602 bin 651 liraya ulaştı.