Kısa sürede büyük bir ilgi gören Destan dizisinin yeni bölümü gündem oldu. Son dönemin gözde dizileri arasında yer alan Destan'ın yeni bölümü ne zaman, bu akşam yok mu soruları merak konusu olmuş durumda. İşte Destan yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı...