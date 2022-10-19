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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Derya Uluğ, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Uluğ, 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak yeni klip çalışması için toplantıya geldiğini söyledi.

"UFAK TEFEK AYRINTILAR KALDI"

Konuyla alakalı konuşan Derya Uluğ, "Cuma günü yeni klip çalışmamız yayınlanmış olacak. Son ufak tefek ayrıntılar kaldı. Bugün de onlarla ilgili görüşeceğiz. Sonrasında da cuma gününü bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.