Derya Uluğ tepki görünce kazayı anlattı
İki gün önce havuzda düşerek başından yaralandığı ve bu kazayı sakladığı öğrenilen Derya Uluğ, Yalova konseri öncesinde fenalaşınca hastanelik oldu. Konsere 1,5 saat gecikmeli çıktığı için seyircilerden tepki gören ünlü şarkıcı, geçirdiği kazayı anlatmak durumunda kaldı
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Derya Uluğ, Yalova Belediyesi tarafından Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sahne aldı.
derya Uluğ, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere geç çıkınca seyircilerden tepki gördü. Yaklaşık 1,5 saat geç başlayan konserde sahneye çıkan Derya Uluğ, Yalovalılardan özür diledi.
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"BAŞIMDA DİKİŞLER VAR"
Derya Uluğ, geçirdiği kazayı belli etmeden konseri tamamlamak istediğini fakat fenalaştığını anlatarak, "Bunu ne size de ne de başkasına yansıtmadan, belli etmeden çıkıp, bitirmeyi hayal ediyordum ama ben iki gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için oldukça şartları zorladım ama sahneden önce tekrar fenalaştım. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Çok nadirdir spor ayakkabıyla sahneye çıktığım. Bugün mecbur kaldık" dedi.
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YARAYI BANDANA İLE GİZLEDİ
Ardından konserine devam eden Derya Uluğ, şarkılarını bu kez Yalovalılar için seslendirdi. Konsere başında bandana ile çıkan ünlü şarkıcının, yaralarını gizlemek için bu yöntemi kullandığı öğrenildi.
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Konser sonunda Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk sahneye çıkarak Uluğ'a etkinliğe katılımlarından dolayı çiçek takdim etti.
Öte yandan Derya Uluğ'un talihsiz kazayı havuzda eğlenirken geçirdiği, dengesini kaybederek yere düştüğü ve başını zemine vurduğu iddia edildi.
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"SİZİ SAĞLIĞIMIN ÖNÜNE KOYDUM"
Derya Uluğ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Uluğ, "Beni tanıyanlar ya da daha önce izlemiş olanlar bilirler dinleyicime ne kadar önem verdiğimi... Mutlu oldukları zaman mutlu olurum ancak hayatımda ilk kez benden kaynaklı bir gecikme ile konsere geç çıkmak zorunda kaldığım için beni bekleyen Yalova halkından özür diliyorum öncelikle. Dileğim hiç belli etmeden ve kimseye yansıtmadan bu durumu atlatmaktı fakat iki gün önce geçirdiğim talihsiz kazadan dolayı hem başımdaki dikişler hem yaşadığım travma hem de vücudumun verdiği tepkiler beni sahneden bir saat önce tekrar kötüleştirdi. Sizlere olan saygımdan ve beklediğinizi bilgidiğimden iptal etmek de istemedim. Yürüyemeyecek durumdayken sahneye sizler için çıkmadk istediğimi bilmenizi isterim. Geç de olsa çıkabildiğim, sizlerin enerjisi sayesinde iki saat şarkı söyleyebildiğim için çok mutluyum. Sahnede ilacım siz oldunuz. Sonrası yine hastanede devam etti. Benim için her dinleyici çok kıymetlidir. Çok fazla mesaj aldığım için bu yazıyı yazma gereği duydum. Bilmenizi isterim ki sizi sağlığımın önüne koydum. Her zaman da başımın üstündesiniz. Beni sabırla bekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri seviyorum" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: İHA