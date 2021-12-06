"EVLİLİK İÇİN ACELEMİZ YOK"

Derya Uluğ, evlilik hakkındaki düşüncesini, "İlişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz" sözleriyle anlatmıştı.

Derya Uluğ, "Anne olmak istiyor musun?" sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı:

Küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum.