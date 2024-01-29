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        Haberler Magazin Derya Uluğ: O an gözyaşlarımı tutamadım - Magazin haberleri

        Derya Uluğ: O an gözyaşlarımı tutamadım

        Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam KKTC'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:57
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        • 1

          Derya Uluğ, basın mensuplarının "Rapçilerin hakimiyetinde geçen 2023 yılında yaptığınız işlerde listelerde hep bir numarada kaldınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, “Asil’in ve müzisyen arkadaşlarımın çok büyük emeği olduğu bir albümdü. Bu şekilde beğenilmesi bütün yorgunluğumuzu aldı. Yılı bir numarada kapatıp, bir numara da açmak bizi çok mutlu etti" diye yanıt verdi.

        • 2

          Derya Uluğ, 'Nefes' albümü belgeselinde sevgilisi Asil Gök ile tatlı atışmalarını soran muhabirlere ise, "Kahkahalar içinde herkesin tersi biraz sıkıntılıdır ama o yönetmenimizin kurgusu oldu. Çünkü ondan sonra ikimiz de çok güldük. O bölüm yok ama stüdyoda bu tür şeyler oluyor bu sayede daha güzel beyin fırtınaları yapıp daha iyi işler çıkarıyoruz. Ufak tefek atışmalar normal. Yeri gelir ben, yeri gelir Asil alttan alır, birbirimizi tamamlarız" cevabını verdi.

        • 3

          Derya Uluğ, Fenerbahçe maçlarında futbolcu İrfan Can Kahveci'nin attığı goller sonrası sevgilisi Asil Gök ile düet yaptığı 'Yansıma' şarkısının stadyumda çalınması hakkında da duygularını dile getirdi.

        • 4

          Derya Uluğ, "Bize de sürpriz oldu, o maça gitmeyip evde izledim. Golden sonra Asil'in sesini duyunca büyük heyecan yaşadık. Çocukken maçına gitmenin bile benim için hayal olduğu stadyumda goller sonrası şarkımın çalmasına o kadar duygulandım ki, kendimi tutamayıp ağladım. Bu duygunun tarifi yok" dedi.

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