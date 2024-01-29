Derya Uluğ: O an gözyaşlarımı tutamadım

Derya Uluğ, 'Nefes' albümü belgeselinde sevgilisi Asil Gök ile tatlı atışmalarını soran muhabirlere ise, "Kahkahalar içinde herkesin tersi biraz sıkıntılıdır ama o yönetmenimizin kurgusu oldu. Çünkü ondan sonra ikimiz de çok güldük. O bölüm yok ama stüdyoda bu tür şeyler oluyor bu sayede daha güzel beyin fırtınaları yapıp daha iyi işler çıkarıyoruz. Ufak tefek atışmalar normal. Yeri gelir ben, yeri gelir Asil alttan alır, birbirimizi tamamlarız" cevabını verdi.