Ailem de çok tedirgin oldu. 'O halin ne?' diye mesaj attılar. Ben 10 sene önce anoreksiyaya yakalanmıştım. O zaman 39 kiloya kadar düşmüştüm. Yemek yemeyi unuttuğum zamanlar oluyordu. Artık serumla besleniyordum. Su bile içemez hale gelmiştim.