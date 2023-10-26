Derya Uluğ: Kendimi gelinlikle görünce ağladım

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 31 Ekim'de vereceği Harbiye Açıkhava konserinin hazırlıklarına devam eden Derya Uluğ, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"İDDİALI BİR ŞEYLER HAZIRLADIK" Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Derya Uluğ, "İlk Harbiye konserim. Harbiye maratonu çoktan başladı. Son provalar, son toplantıları yaptık. Yaklaşık üç aydır hazırlanıyoruz. İzleyenler konsere geldiklerinde her şeyi ilk kez izliyor gibi olacak. Konserin ilk saniyesinden son saniyesine kadar her şey yepyeni... İddialı bir şeyler hazırladık. İnşallah güzel olacak" dedi. REKLAM

"İLKLER YAŞANACAK" Derya Uluğ, "Maddi, manevi bayağı bir emek verdim. Rakam vermeyeyim ama özene - bezene hazırlandık. Birçok açıdan ilklerin yaşanacağı bir konser olacak. Her boşluğumda Harbiye'ye çalıştık. Harbiye özel bir yer. Bir sanatçının vitrini... Biz de ekip olarak çok özenli bir şekilde çalıştık. Yaklaşık 80 - 90 kişilik bir ekip hep bir elden hazırlandık" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÖYLE GÖRÜNCE AĞLADIM" Gazetecilerin, "Sevgiliniz Asil Gök ile 'Yansıma' şarkısına çektiğiniz klipte gelinlik giydiniz. O an neler hissettiniz?" sorusuna, "İlk kez gelinlik giydim. Provada beni görünce herkes ağladı. Ben de kendimi gelinlikle görünce ağladım. Enteresan bir duyguymuş. Bana da prova oldu. Nelerin ağır, nelerin zor olduğunu anladım. Çok keyifli bir klipti. Çok eğlendik çekerken. Harbiye'de de yine o şarkıyı eğlenerek söyleyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Klip çekimi oldu ama düğün çekimi ne zaman olacak?" sorusunu ise, "En hayırlı olduğu anda o da olur inşallah" diyerek, cevapladı. Fotoğraflar: HT Magazin Gelinlik giydi Derya aşkını haykırdı