"Haftada 100 tane kıyafet deniyorum"

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Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği festival, önceki akşam Derya Uluğ konseriyle devam etti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, "Bizim için her konser heyecanlı ama Üsküdar'da olmak, gençlerle olmak daha bir heyecanlı. Bu akşam için çok güzel bir repertuvar hazırladık. Harika bir konser olacak." dedi.

"HAFTADA 100 TANE KIYAFET DENİYORUM"

Yoğun bir tempoyla konser maratonuna devam eden ve giydiği kıyafetlerle ön planda olan Derya Uluğ, "Ekip olarak her konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kıyafet provaları için haftada 3-4 saat ayırıyorum. Yaklaşık 100 tane kıyafet deniyorum. Yaptığımız iş işitsel ama görsel tarafı da bir o kadar önemli." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÖDÜLLENDİRECEĞİM"

Yoğun konser temposuna kısa bir ara vermeye hazırlanan Uluğ, "Bu kadar üretimin ardından biraz da tüketim hakkı kazandığımı düşünüyorum. Bu hafta sonu konserlerimin ardından 5 gün kendimi ödüllendireceğim. Benim için tatil demek, durmak demek, sessizlik demek. O şekilde bir tatil planladım." şeklinde konuştu.