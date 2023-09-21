Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Derya Uluğ gelinlik giydi - Magazin haberleri

        Derya Uluğ gelinlik giydi

        Derya Uluğ, kariyerinin ilk albümü 'Nefes'in ardından 'Yansıma'nın klibinde kameraların karşısına gelinlikle çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Derya Uluğ, 'Nefes' albümün ikinci klibini müzisyen sevgilisi Asil Gök'le beraber hazırladığı ve söylediği 'Yansıma'ya çekti.

        • 2

          Uluğ, klipte sevgilisi Asil Gök ve ekip arkadaşlarıyla beraber oynadı.

        • 3

          Klipte, rol gereği istemediği bir evlilik yapmak üzere olan Derya Uluğ’un düğünü, Asil Gök ve arkadaşları tarafından basıldı.

        • 4

          İlk kez gelinlik giyen Derya Uluğ, klipte duygusal anlar yaşadı.

        • 5

          Sarıyer Hünkarsuyu Kasrı'nda çekilen klip için profesyonel bir düğün organizasyon firmasıyla çalışıldı.

        • 6

          Klipte 70 kişilik cast ve 40 kişilik prodüksiyon çalışanı olmak üzere 110 kişi görev aldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Habertürk Anasayfa