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Derya Uluğ: Doğum günü yemeği yedik

Müzisyen sevgilisi Asil Gök ile nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Derya Uluğ, 36. yaşına girdi. Önceki gün doğum gününü Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki bir mekanda kutlayan Uluğ, "Bu sene çok büyük organizasyonlar yapmayalım' dedik. Yorulduk, sakin bir doğum günü yemeği yedik" ifadelerini kullandı

23.02.2022 - 09:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derya Uluğ, önceki akşam 36. yaş gününü kutlamak için sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'nda buluştu. Sevdikleriyle bir mekanda yemek yiyen Uluğ, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

    Ünlü şarkıcı "Bu sene çok büyük organizasyonlar yapmayalım' dedik. Yorulduk, sakin bir doğum günü yemeği yedik." şeklinde konuştu.

  • "YAŞ ALMAK KEYİFLİ BİR ŞEY"

    Derya Uluğ, muhabirlerin "Yaş almak neler hissettiriyor?" sorusuna ise "Aslında keyifli bir şey. Çünkü insan her geçen gün hayatın farklı yönlerini keşfediyor ama yaşın matematiksel olarak ilerlemesi biraz moral bozucu." yanıtını verdi. 

  • "KOYU ARABESK BİR ŞARKI SESLENDİRDİM"

    Uluğ, ayrıca gazetecilerin "Bergen' albümünde yer alıyorsunuz... Arabesk bir parça seslendirdiğinizi duyduk, doğru mu?" sorusuna da "Evet, koyu arabesk bir şarkı seslendirdim. Stüdyoda uzun zaman geçirdik çünkü çok zor bir şarkı. Hakkını vermeye çalıştım. Umarım beğenilir. Şarkının orijinal dokusunu bozmamaya çalıştık. Şimdiye kadar benden hiç duyulmayan tarzda bir şarkı geliyor. Dinleyicilerim 'Canım Dediklerim'i severse, ne mutlu bize." cevabını verdi.

  • "YAZIN EVLENİYORUZ"

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde 7 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök'ten müjdeli bir haber gelmişti. Temmuz ayında nikah masasına oturacak olan çift, "Yazın evleniyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

  • "AYRILIKTA 15 KİLO VERDİM"

    Derya Uluğ, daha önce de Asil Gök ile ayrıldıkları dönem üzüntüden 15 kilo verdiğini belirterek, "Bir ara sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolar da gitti." diye konuşmuştu.

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