"KOYU ARABESK BİR ŞARKI SESLENDİRDİM"

Uluğ, ayrıca gazetecilerin "Bergen' albümünde yer alıyorsunuz... Arabesk bir parça seslendirdiğinizi duyduk, doğru mu?" sorusuna da "Evet, koyu arabesk bir şarkı seslendirdim. Stüdyoda uzun zaman geçirdik çünkü çok zor bir şarkı. Hakkını vermeye çalıştım. Umarım beğenilir. Şarkının orijinal dokusunu bozmamaya çalıştık. Şimdiye kadar benden hiç duyulmayan tarzda bir şarkı geliyor. Dinleyicilerim 'Canım Dediklerim'i severse, ne mutlu bize." cevabını verdi.