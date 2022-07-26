"Çalıştığım sürece mutluyum"

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Yaprak Festivali'nde sahne aldı.

Öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ben çalıştığım sürece çok mutluyum. Bu kadar çok konser veriyor olmak, talep ediliyor olmak çok onure edici bir şey." ifadelerini kullandı.

"SAHNEDE İYİ GÖRÜNMEK BASİT BİR ŞEY DEĞİL"

9 günlük bayramda 8 konser veren Uluğ, bu süreçte 11 valiz ile seyahat ettiğini ifade etti. Her sahnesi için ayrı kostüm hazırlatan şarkıcı, çantalarının otomobile sığmadığını söyledi. Ünlü isim, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil." dedi.

Babasının da tekstilci olmasından kaynaklı modaya meraklı büyüdüğünü söyleyen Uluğ, bazı sahne kıyafetlerini kendisinin çizdiğini belirtti. Bir hayalinden de bahseden şarkıcı, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

UYANIR UYANMAZ YAPRAK SARMA İSTEDİ

Ayrıca Erbaa'ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, "Uyumadan buraya geldim. Otelde bir kaç saat uyuduktan sonra, gözümü açar açmaz, 'Bana yaprak sarma bulun' dedim. Bir paket getirdiler. Hepsini yedim, konserden sonra yine yiyeceğim. Çok seviyorum." açıklamasında bulundu. Uluğ, daha sonra "Yaprak sarmayı da iyi yaparım." diyerek bu konuda iddialı olduğunu söyledi.

Sonrasında 'Okyanus' şarkısıyla sahneye çıkan Derya Uluğ, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Ünlü popçu Erbaalılara sürpriz yaparak sahnelerinde ilk kez 'Hey On Beşli On Beşli' türküsünü seslendirdi.