Derya Uluğ'a anlamlı doğum günü hediyesi
38'inci yaşını sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Mecidiyeköy'deki bir mekânda kutlayan Derya Uluğ; "Bu sene gerek Otizm, gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar, ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ, 38'inci yaş gününü sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Mecidiyeköy'deki bir mekânda kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Arkadaşlarım benim için böyle bir gece hazırlamışlar sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.
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"BU YIL DA GEÇEN YILIN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"
Derya Uluğ, gazetecilerin; "Yeni yaşınızdan beklentileriniz nelerdir?" sorusuna; "Geçen yaşım benim açımdan çok güzel geçti. Kariyerim, konserim ve albümüm açısından çok güzeldi. Bu yıl da geçen yılın eksikliğini göstermesin" yanıtını verdi.
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"AİLEM VE YAKINLARIM BENİM ADIMA GÜZEL BAĞIŞLAR YAPMIŞ"
Derya Uluğ, ayrıca; "Doğum gününüzde ne hediyeler aldınız?" şeklindeki soruya ise; "Bu sene gerek Otizm gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" sözleriyle cevapladı.
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