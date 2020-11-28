Hastalığı kardeşinden kaptığını belirten Tuna, sağlık durumunu soran gazetecilere "Koronayı atlattım. Herkes yazıyor. Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım. 25 gün evde oturdum. Ne olur ne olmaz. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım. Kardeşim Kovid oldu, ondan bana bulaştı." dedi.