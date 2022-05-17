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Derya Tuna: Gelinim Yasemin Şefkatli'ye kaynanalık yapmıyorum!

Derya Tuna: Gelinime kaynanalık yapmıyorum!

Geçtiğimiz yıl oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Derya Tuna, samimi açıklamalarda bulundu. Şefkatli'yi kızı gibi sevdiğini söyleyen Tuna, "Gelinime kaynanalık yapmıyorum" dedi

17.05.2022 - 14:35 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, merak edilenlerini anlattı.

  • "ÇAPKINLIKTA ERKEKLERİN SUÇU YOK"

    'Kırmızı Koltuk' programına katılan Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

  • "GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM"

    İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi. Eski defterleri artık kapattığını ifade eden ve geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Tuna, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter." dedi.

  • "İBRAHİM TATLISES HİÇ O KADAR KÖTÜ DURUMDA OLMADI"

    Öte yandan 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses'in hep yanında olan Derya Tuna, eski eşinin yeniden sahnelere döneceğine her zaman inandığını söyledi.

    Tuna, "Öyle yazılan çizilen kadar vahim durumlar yaşanmadı. Mesela konuşamaması gibi bir durum yoktu. Hep konuştu hatta türkü bile söylerdi. Biz de onun yeniden sahnelere döneceğinden neredeyse emindik. O da bunu başardı." dedi.

  • EVLENECEK Mİ?

    Derya Tuna ayrıca Tatlıse'ten ayrıldıktan sonra erkeklerin kendisine yaklaşmaktan korkup korkmadığı sorusu üzerine, "Niye korksunlar, İbrahim Bey'le evlenirken benden korktular mı? Onun için mi evlenemedim yoksa…" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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