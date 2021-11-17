Tek başına alışveriş turu

Derya Tuna geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş yapan Tuna, telefon görüşmesine ara verip, gazetecilere kolay gelsin dileklerini iletti.

Derya Tuna, daha sonra "Daha sonra uzun uzun konuşuruz, size kolay gelsin." diyerek telefon görüşmesine geri döndü.