"Ortak duygularımız olduğu için buradayız"

Derya Bedavacı: Ortak duygularımız olduğu için buradayız - Magazin haberleri

İHA

Şarkıcı Derya Bedavacı, dün akşam Bursa'daki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Bedavacı, sevenlerini 'Deme' şarkıcı ile selamladı.

"ORTAK DUYGULARIMIZ VAR"

Ünlü şarkıcı, "Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bazı ortak mevzularımız, ortak şarkılarımız, ortak duygularımız var. O yüzden buradayız. Önceliğimiz en romantikler için seslendireceğimiz şarkılardır" diyerek, Hakan Altun ile olan düeti 'Kavuşmalıyız' şarkısını seslendirdi.

Fotoğraflar: İHA