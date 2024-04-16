Derya Bedavacı: O kararı vermek her babayiğidin harcı değil

"ROCKÇI BİTLİ, ARABESKÇİ KIRO DEĞİL"

Bir muhabirin; "Eskiden arabesk dinleyenlere 'kıro' yakıştırması yapılırdı. Bu algı kırılmış görünse de hâlâ böyle insanlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu karşısında Derya Bedavacı; "Eskiden Rockçılara da 'bitli' derlerdi. Bunlar son derece yakışıksız benzetmeler. Sonuçta Türkiye'de en çok dinlenen müzik türü arabesk. Herkesin kendi tercihi. Herkes fikrini kimseyi rencide etmeden dile getirmeli" yanıtını verdi. Bedavacı; "Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir" dedi.