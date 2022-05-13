Yazar Derya Aslan 'Mutlu Kral' isimli çağdaş masalıyla hem çocukları hem de yetişkinleri savaşın, göçün dermanına; alma-verme, kendini bilme kültürünün anlamına davet ediyor.

Yazar Derya Aslan’ın kaleminden dökülen Mutlu Kral isimli çağdaş masal hem çocukları hem de yetişkinleri Mutlu Kral’ın bahçesine; savaşın, göçün dermanına; alma-verme, kendini bilme kültürünün anlamına davet ediyor. Okur Batı’nın gücünün Doğu’nun mistisizmiyle harmanlandığı bu sofistike masalda, bir kralın dünyanın en güzel çiçeğini bulma arayışına şahit oluyor.

Şu an gündemde olan savaşı, ülkesinden göç etmek zorunda kalan ve savaştan zarar gören çocukları da okuyanlarla buluşturan hikâyede kral ve çiçeğin kendini bulma sürecine tanıklık ediyor. Bu çağdaş masalda kral Batı'yı simgelerken, Lotus çiçeği bizi Doğu'nun kendini bilme sorularıyla baş başa bırakıyor.

Mutlu Kral renkli illüstrasyonları ile hem çocuklara hem de yetişkinlere masal anlatarak haziran ayında yaşsız kitap kategorisinde okurla buluşacak.

Mutlu Kral’ın arka bahçesi çiçeklerle doludur fakat uzun süredir aradığı çiçek bir türlü bulunamamıştır. Kral, çiçeği bulmaları için adamlarını dünyanın dört bir yanına gönderir. Adamlar gelir, adamlar gider… Çiçek aranır. Adamların her gelişinde bahçeye yeni çiçekler eklenir; Mutlu Kral’ın bahçesi “Dünya Bahçesi” olur gün geçtikçe. Fakat, adamlarıyla birlikte krallığa başkaları da gelmeye başlar, savaştan kaçan çocuklar, insanlar, komşu krallıklarda yaşayanlar… Mutlu Kral’ın topraklarına gelenler savaştan kaçan, göç eden insanlardır. Karanlıktan, top, tüfek seslerinden kaçan çocuklardır. Mutlu Kral ne yapacağını bilemez. Gelenleri izler sabırla, çocuklara bakar umutla. Bir karar vermesi, bir şey yapması gerekir Mutlu Kral’ın ve sonunda o güzelim bahçesini açar birbirinden güzel ve yurtsuz çocuklara.

Mutlu Kral çocukların yaralarını sarmaya dursun, uzağındaki bir bataklıkta karanlığı tanımaya çalışan, bataklıktan beslenip açacağı günü sabırla bekleyen bir çiçek filizlenmeye başlar.