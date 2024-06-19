Dervişoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Kurban Bayramı dolayısıyla evinde ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" dedi.