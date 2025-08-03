Dervişoğlu: Kimlikler aynı icraatla eşitlenir

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa Osmangazi Meydanı'nda "Birinci Vazifen" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İYİ Parti olarak Meclis'in 28. döneminde 128 kanun teklifi, 533 araştırma önergesi verdiklerini ancak bunların ya gündeme alınmadığını ya da reddedildiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Bizim ortağımız işte bu meydandadır, komisyonumuz bu meydandadır. Komisyonumuz büyük Türk milletidir. Aklımız, Türk milletinin aklı, vicdanımız Türk milletinin vicdanı, sinemiz de onun sinesidir." diye konuştu.

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"KAVGAM TÜRK'E VE CUMHURİYET'E DÜŞMAN OLANLARLADIR"

Türkiye'nin güçlü bir İYİ Partiye ihtiyacı olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

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"Geçmişte İYİ Parti olarak yapabildiklerimiz ya da yapamadıklarımız vardır. O sebeple bize dair hissettikleriniz, öfkeleriniz veya teveccühlerinizden iz kalmış olabilir, hepsi başımın üstünedir ama unutmayın ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Beni, benim tarihimle yargılayın. Beni, benim yaptıklarım ve yapamadıklarımla anlayın. Benim tavrım en başından beri nettir, benim kavgam Türk'e ve Cumhuriyet'e düşman olanlarladır."

Şahısların değil Türkiye'nin önemli olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, Türk milletinin partilerden daha önemli olduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, hukuk ve haklar manzumesi etrafında eşitleyen Türk vatandaşlığından yana olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Kimlikler Anayasa'da tek tek sayılarak, unsurlara ayrılarak eşitlenemez. Kimlikler, aynı hukukla ve aynı icraatla eşitlenir. Türkiye Cumhuriyeti altında eşit hukuk, eşit muamele talep etmek, toplumda, gündelik hayatta başkalık isteyerek gerçekleştirilemez. Ayrılıklar mesafe, mesafeler de kopuşlar yaratır. Bu kopuşlardan da kimseye hayır gelmez." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.