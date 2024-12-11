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        Haberler Gündem Güncel Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz, bana sürpriz olmaz. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:46
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        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz
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        İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeleri kapsayan ziyaretleri çerçevesinde Adıyaman’a geldi. Dervişoğlu, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı’nda partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdikten sonra deprem şehitliğine geçerek dua etti.

        Ardından Altınşehir K-1 Konteyner Kent’e giden Dervişoğlu, depremzedelerle bir araya geldi ve bir ailenin evine misafir oldu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Dün Hatay’da ve Kahramanmaraş’taydık. Oradaki depremin yarattığı tahribatı yerinde gördük, gözlemledik. Geçmişte de gelmiştik. Dünden bugüne neler değişti diye bir değerlendirmede bulunalım istedik. Bugün de Adıyaman’dayız. Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta gördüklerimizin bir benzerini de burada gördük ve gözlemledik. Sorunlar hala çözülmüş değil. Bu konteyner kentte öğrenciler yaşıyor. Hem üniversite öğrencileri var hem de ilk ve ortaöğretim çağındaki evlatlarımız var. Onlar da eğitimlerinden kaynaklı sorunlarını bizlerle paylaştılar. Kiracı vatandaşlarımızın da hak arayışları var. Bu talepleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dile getireceğiz hem de her fırsatta kamuoyuyla paylaşıp Adıyaman’ın hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz” dedi.

        "BAHÇELİ'NİN ALKIŞLAYACAĞI BİLİNİYORDU"

        Dervişoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bütçe görüşmelerindeki konuşmasını alkışladığı sırada kameralara yansıyan bakışıyla ilgili soruya, "Şaşkın değil ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Yani bu konuyla ilgili hiç şaşırmadım. Zaten ona göre hazırlanmıştı. Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecilere de bildirilmiş. Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz oradaki basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli’nin üzerine tevcih ettiler, yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım ama duruma bakarak kızgın bir görüntü vermiş olabilirim" diye konuştu.

        "MESELEYE TARİH ŞUURU İLE YAKLAŞMAK LAZIM"

        Dervişoğlu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve yaşanan yeni gelişmelere ilişkin açıklamasında da "Suriye'nin bütününde önemli şeyler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak üzere bir eylem planına da ihtiyacı olduğunu TBMM'de yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır" diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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