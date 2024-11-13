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        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu, asgari ücret önerisini açıkladı | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu, asgari ücret önerisini açıkladı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, 2025 yılında asgari ücretin Temmuz ayında da artırılması koşuluyla en az 28 bin lira olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:44
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        Dervişoğlu, asgari ücret önerisini açıkladı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışının 2025 yılının Temmuz ayında da artırılması koşuluyla en az 28 bin lira olması gerektiğini söyledi.

        Dervişoğlu'nun konuşmasından önce çıkanlar şöyle;

        ASGARİ ÜCRET

        "2025 yılının Temmuz ayında da artırılması koşuluyla asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır.

        SOSYAL DEVLET TEPKİSİ

        Sosyal devlet, insanımızın onurunu kırmak, gururunu incitmek üzere yeniden organize edilmiştir. Kışın 3 torba kömür, Ramazan'da 3 tane konserve dağıtarak yoksulluk, sevk ve idare edilmektedir.

        İzmir'deki yangında 5 çocuğumuzun ölmesi de bundandır. Çocuklarına bir lokma ekmek parası çıkarmaya çalışan o anneyi, gece vakti hurdalıklara gönderen çaresizlik, böylesi bir vicdansızlığın iktidarda olmasındandır.

        AİLE HEKİMLERİNİN DURUMU

        Aile hekimlerinin durumu ortadadır. Dakikada neredeyse dört hastaya teşhis koymak külfeti altında onlardan bir de performans beklenmektedir. İlaç fiyatları ve ilaç yokluğu ortadadır. Hekimlere az ilaç yazarak, performans yükseltmeleri söylenmektedir.

        TRUMP'IN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİ

        Bilindiği üzere Erdoğan'ın dostluğuyla övündüğü, bizim ise Türkiye karşıtlığıyla hatırladığımız Donald Trump, ABD seçimlerini kazanmıştır. 2017-2021 yılı arasındaki 1.Trump dönemi, Türkiye için felaketlerle geçmiştir. Türkiye, çok ağır hakaretlere ve büyük yaptırımlara maruz kalmıştır. Saray rejimi, memleketin istiklal ve istikbalini bir kenara koyarak siyasi ikbalini her şeyin önünde tutmuş ve Türkiye'nin onurunu defaatle çiğnetmiştir.

        ETKİ AJANLIĞI YASASI

        Ülkemizin güvenliği için atılan bir adım olarak sunulmak istenen, TBMM'de gündeme gelecek ve kamuoyunda 'Etki Ajanlığı Yasası' olarak da bilinen bu yasal düzenleme, aslında ifade özgürlüğünü sınırlayan, eleştiriyi kriminalize eden, kamusal alanda bazı faaliyetlerin, devletin güvenliğiyle ilişkilendirilip cezalandırılmasını sağlayan bir istibdat arayışıdır.

        Mülteci politikalarına karşı çıkan demografik değişim endişelerini dile getirenleri bile etki ajanı olarak nitelendirmeyi mümkün kılacak bu yasa teklifini şiddetle reddediyoruz."

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