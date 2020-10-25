Derviş Zaim'in kariyerinin 10'uncu uzun metrajlı filmi 'Flaşbellek', 42'inci Cinemed Festivali'nde 'Genç Jüri Ödülü'nü kazandı

HABERTURK.COM

Derviş Zaim'in yönetmeni ve senaristi olduğu'Flaşbellek', Fransa'da düzenlenen 42'inci Cinemed Festivali'nde 'Genç Jüri Ödülü'nü kazandı. SalehBakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve HusamChadat'ınbaşrollerinipaylaştığı film, konusunu Suriye savaşından aldı.

Montpellier Corum sanat kompleksi içinde düzenlenen ödül törenine 42'inci Cinemed Festivali'ne video mesajıyla katılan Derviş Zaim, filminin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için karşılıklı anlayışın ilerlemesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti. Zaim, gençlerin, eski kuşakların ön yargılarını yeniden gözden geçirebilecek esnekliğe sahip olabileceğini belirtti. Ünlü yönetmen, bu sayede ön yargıların yerini empati ve sevgiye bırakabileceğini ümit ettiğini söyledi.

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