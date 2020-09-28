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HaberlerKültür-SanatSinema

Derviş Zaim'den Suriye Savaşı'na farklı yaklaşım

28.09.2020 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Derviş Zaim'den Suriye Savaşı'na farklı yaklaşım

Her filmiyle farklı bir konuyu ele alan Derviş Zaim, Suriye Savaşı ile ilgili yeni filmi 'Flaşbellek'in çekimlerini tamamladı. Zaim'in senaryosunu da yazdığı, Konya ve Gaziantep'te çekilen filmde yurtlarını, ailelerini kaybeden oyuncular da rol aldı

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Filistin ve Suriyeli oyuncular Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat'ın rol aldığı Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' adlı sinema filmi Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikâye ediniyor. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılan hikâyenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atıyor.

Görüntü yönetmenliğini uluslararası kariyeriyle tanınan Andreas Sinanos'un yaptığı 'Flashbellek'te savaşta yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular da rol aldı. Hanin Abaji ile Hedi Ömer, Bisen Ömer ve Favaz Ömer kardeşler, hikâyelerini anlatma fırsatını yakalamış oldu.

'Flaşbellek'te savaş esnasında aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan 'Ahmet'in başından geçenler ironik hikâyenin temelini oluşturuyor. 'Ahmet', hayatını korumak için ya susmalı, ya da ölümü göze alıp şahit olduğu berbat şeyleri kamuoyuna aktarmalıdır...

Derviş Zaim, 'Flaşbellek' ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi; "Suriye'deki insanlık dramı yarım milyonu geçen ölüme rağmen, hala şiddetini koruyarak devam ediyor. Bu proje, ülkede akan kanı durdurmak için kendi hayatını riske atan bir adamı, kurtulmak için çabalayan masumları, şiddetin tutsağı olan zalimleri konu ediniyor. 'Flaşbellek' filminin ana kahramanı, vicdanının sesi ve yerine getirmesi gereken insanlık borcu ile kendi hayatını korumak arasında seçim yapmak zorundadır. Yunan tragedyalarına benzeyen bir ikilemde kalan kahraman, seçimini insanlık onurunu korumak yönünde yapar ve şahit olduğu suçu kamuoyuna duyuracak eylemini gerçekleştirir. Başlangıçta hareketinin sonucundan ne çıkacağını bilememektedir. Ama niyetinin ahlaki saflığı, dilediği sonuç hemen belirmese dahi ruhunun azaptan kurtulmasına yardım edecektir. 'Ahmet' karakterinin karşı karşıya kaldığı ve Yunan tragedyalarını andıran bu keskin ikilemin sadece Suriye halkının değil, insanlığın meselelerinden biri olmaya devam ettiğini düşünüyorum. 'Flaşbellek' bu manada evrensel bir hikaye anlatmakta, insanlık onurunu korumaya çalışmanın bedelini göstermektedir. Hikâye gerçek bir olaydan esinlenmiş ama esinlenilen olay, başka gerçek hikayeler ve kurgusal öğeler zenginleştirilmiştir. 'Flaşbellek'te Suriye’de yaşananlar ele alınırken konuya olabildiğince soğukkanlı ve mesafeli biçimde yaklaşılmaya gayret edilmiştir. Tüm bu nedenlerle 'Flaşbellek', insan onurunu öne çıkarma amaçlı, derin, taze, olayları geniş bir perspektiften ele alan kuşatıcı bir projedir."

 

 

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